На трасі біля села Цеперів Львівського району автомобіль Mercedes S350 злетів у кювет. Водій загинув на місці події.

ДТП сталася у середу, 4 серпня, близько 8:30, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Цеперів, повідомили у прес-службі поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mercedes S350, мешканець Золочівського району, рухаючись до Львова, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, водій загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.