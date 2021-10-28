Поліцейські затримали 49-річного громадянина Грузії за розбійний напад на 18-річного студента Львівської політехніки. Інцидент стався вночі 23 жовтня на вул. Сахарова у Львові.

Як повідомили в поліції Львівщини, 23 жовтня близько 4:30 ранку на вул. Академіка Сахарова у Львові підозрюваний 49-річний іноземець напав на 18-річного студента, мешканця Львова. Нападник побив хлопця, а коли той впав, відібрав у нього мобільний телефон та втік. Зараз постраждалий від нападу студент перебуває у лікарні.

Підозрюваного нападника затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.187 (розбій) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років із конфіскацією майна. Поліцейські подали клопотання до суду про тримання його під вартою.

Правоохоронці не розголошують, іноземець якої країни вчинив напад на львівського студента. За даними ZAXID.NET, затриманий є громадянином Грузії. А постраждалий студент навчається у Львівській політехніці.