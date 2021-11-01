Поліція припускає, що жінки померли два-три тижні назад

У квартирі на вул. Братів Бойчуків у Тернополі поліцейські виявили два тіла та ледь живу 50-річну жінку. Як виявилось, тернополянка майже три тижні провела у квартирі з мертвими матір'ю та сестрою. Про смерть жінок стало відомо лише після того, як двері до квартири виламали рятувальники та правоохоронці, яких викликали через неприємний запах, що поширювався у будинку.

Тіла жінок виявили ще у п'ятницю, 29 жовтня, але офіційно поліція повідомила про цей випадок лише сьогодні, 1 листопада.

«Тіла двох мертвих жінок в квартирі на вулиці Братів Бойчуків виявили працівники поліції. Ще одну жінку з даного помешкання бригада швидкої доправила до лікарні. Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах з квартири. Люди повідомили, що там живе троє жінок, але останнім часом їх не видно», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Там уточнюють, що на ліжку у квартирі правоохоронці побачили тіло матері, 1943 року народження, та її молодшої 50-річної доньки. Старша донька жива, але наразі не спілкується з правоохоронцями. Із нею наразі працюють медики.

Як розповіли ZAXID.NET жителі вулиці Братків Бойчуків, у будинку вже кілька днів підряд поширюється неприємний запах, який йшов з однієї з квартир. У самій квартирі проживала літня жінка із двома доньками, але нікого з них вже довгий час не бачили. Мешканці викликали поліцейських, які спробували увійти у квартиру, але їм ніхто не відчинив. На місце викликали рятувальників, які виламали вхідні двері.

За словами мешканців, 50-річна жінка, яка залишалася живою, була дуже знесиленою і марила. У помешканні зовсім не було їжі.

«За попередньою інформацією, жінки мертві приблизно два-три тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила. Причини смерті стануть відомі після проведення судово-медичної експертизи», – повідомляють в поліції Тернопільщини.