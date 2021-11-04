Виламані двері до квартири у будинку на вул. Братів Бойчуків у Тернополі, де знайшли мертвими двох жінок і ледь живу третю

Тернополянка, яка майже три тижні прожила у квартирі з мертвими матір'ю та сестрою, перебуває у вкрай важкому стані. Медики повідомили, що важить вона всього 30 кг і досі нічого не може їсти. Поліції наразі не вдалося допитатися в тернополянки, що ж сталося у її помешканні і чому вона не повідомила про смерть рідних. За версією правоохоронців і медиків, жінки померли від голоду.

55-річну тернополянку звати Любов Єфремова, ще не початку 2020 року вона працювала медсестрою в одній із міських лікарень. Коли ж почалася пандемія, то вирішила звільнитися з медзакладу і доглядати за старенькою матір'ю та сестрою з інвалідністю. Сулячи з усього, родина з трьох жінок жила лише на пенсію 78-річної Стефанії Єфремової і на пенсію по інвалідності 50-річної Людмили Єфремової.

Сусіди родини розповіли ZAXID.NET, що ще місяць тому бачили, як Любов Єфремова виходила з дому за продуктами та на пошту, оплачувати комунальні послуги. Кілька тижнів потому, коли побачили платіжки, які були запхані у двері, то подумали, що сім'я Єфремових кудись виїхала. А коли по під'їзду почався ширитися неприємний запах, викликали поліцію.

«На лінію 102 було повідомлення від місцевих жителів, що чути неприємний запах в одній із квартир. Відкривши двері, працівники поліції, свідки і сусіди побачили, що там було три жінки. Дві з них були мертві, а одна жінка була жива», – розповів ZAXID.NET начальник відділу комунікацій ГУ НП в Тернопільській області Сергій Крета.

Правоохоронці викликали швидку і 55-річну Любов Єфремову екстренно доправили до лікарні.

«Поступила у вкрай важкому стані. На перше місце була виражена елементарна кахексія, елементарна м’язева втрата – видно що дуже тривале голодування. Артеріальний тиск низький – 60 на 40. Непритомна», – розповів ZAXID.NET завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської лікарні швидкої допомоги ​Петро Комар.

Медик додав, що вже п'ять днів вони борються за життя жінки. Наразі вона важить лише 30 кілограмів і самостійно не може їсти, хоча вже прийшла до пам'яті. Годують її через зонд та венозно. «Стан її залишається важкий, йде боротьба за її життя. Вона вкрай важка, але з незначним покращенням. Вона стала притомною, називає своє ім’я, артеріальний тиск піднявся на 100 на 60», – додає​ Петро Комар.

У поліції ж стверджують, що наразі не змогли допитати жінку через те, що в неї є явні психологічні порушення. Вона лише говорить, як її звати і називає імена своєї матері та сестри. Правоохоронці кажуть, що загиблу 50-річну сестру звали Людмила Єфремова, а матір – Стефанія. За попередніми даними судмедекспертів, жінки померли від тривалого виснаження організму, спричиненого голодом – чіткіше визначити причини смерті важко через розкладення тіл.