З вікна медзакладу на Рівненщині випала 52-річна пацієнтка. Травми були несумісні з життям, внаслідок падіння вона загинула. Поліція вважає, що жінка здійснила самогубство, вистрибнувши з вікна реанімаційного відділення. Що саме спонукало її таке вчинити, наразі з'ясовує слідство.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 03:00 вночі у понеділок, 27 червня. До поліції надійшло повідомлення від медиків, що пацієнтка одного з медзакладів області вистрибнула з вікна п'ятого поверху лікарні.

«Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 52-річна жителька селища Зарічне, в реанімаційному відділенні вийшла із палати в коридор, відчинила вікно та вчинила самогубство», – йдеться у повідомленні.

Ознак насильницької смерті в неї не виявили. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (убивство) з відміткою «самогубство».