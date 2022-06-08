Чоловік фотографував та знімав на відео об'єкти критичної інфраструктури у Львові

У вівторок, 7 червня, працівники поліції охорони затримали 52-річного уродженця Донецької області, який фотографував об’єкти критичної інфраструктури у Львові.

В управлінні поліції охорони Львівщини повідомили, що 7 червня на головний пульт отримали сигнал «Тривога» з об’єкта, який перебуває під їхньою охороною. На місці працівники поліції охорони затримали чоловіка, який здійснював фото та відеофіксацію об’єктів критичної інфраструктури міста. Під час перевірки в затриманого виявили документи та мобільний телефон з фото та відеоматеріалами.

«Затриманий виявився уродженцем Донецької області. Мету свого вчинку та перебування у місті Львові пояснити не зміг», – йдеться в повідомленні поліції охорони.

Затриманого передали працівникам СБУ.

Поліцейські нагадують, що на території України під час воєнного стану заборонена фото та відеофіксація об’єктів критичної інфраструктури і переміщень української військової техніки.