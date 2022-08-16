У Львові 52-річному чоловіку повідомили про підозру за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму в соцмережах. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні, львів’янин на власній сторінці у забороненій російській соцмережі «Однокласники» систематично постив публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки. Загалом, чоловік поширив понад сотню зображень із забороненою символікою.

Правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Правопорушення карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.