ВАЗ 2109, який наїхав на 54-річного пішохода

На вулиці Левандівській у Львові, 4 серпня, 48-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 наїхав на 54-річного пішохода. Чоловік отримав численні травми, його госпіталізували. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що аварія сталася приблизно о 22:05.

«За фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років», – розповіли у прес-службі поліції.

Місце ДТП (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Зазначимо, що водій та пішохід є мешканцями Львова. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що також 4 серпня сталася ДТП на вулиці Науковій. Там зіткнулися автомобілі AUDI А4 та Renault Kаngoo. Рятувальники деблокували 71-річну водійку з деформованої автівки Renault Kаngoo.