У селищі Нова Ушиця зіткнулись ВАЗ-21063 та вантажівка

На Хмельниччині сталась аварія, у якій загинула 79-річна жінка. Вона перебувала у автомобілі ВАЗ-21063, який зіткнувся з вантажівкою. Відомо також, що у цій аварії постраждали четверо інших пасажирів легковика, їх госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 10:15 у четвер, 4 серпня, в селищі Нова Ушиця.

«Відбулось зіткнення між вантажівкою DAF під керуванням 39-річного хмельничанина та автомобілем ВАЗ-21063, за кермом якого перебував 57-річний житель села Мала Стужка. У результаті ДТП 79-річна пасажирка автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Водій та ще троє пасажирів легковика, серед яких дев'ятирічний хлопчик, його 30-річна мама та 56-річна жінка, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, їх госпіталізували.

Водія вантажівки затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.