Волинський суд призначив 15 років ув'язнення 57-річному чоловікові, який до смерті побив тещу. Встановлено, що зловмисник бив 75-річну жінку впродовж доби, внаслідок чого вона померла. Для чоловіка це вже не перше вбивство: у 2015 році його вже судили за аналогічний злочин, щоправда, скоєний у Росії.

Частину терміну чоловік відсидів у Росії, а в останній рік його екстрадували в Україну. З тюрми його випустили в травні 2021 року. За деякий час він почав жити у колишньої тещі в селі Заболоття Ковельського району. Втім, 16 грудня 2021 року під час конфлікту нетверезий зловмисник почав бити літню жінку – і продовжував це робити цілу добу, доки вона не померла від отриманих травм. Тіло загиблої згодом виявили родичі.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в вівторок, 17 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові присудили 15 років ув'язнення. Зазначимо, що це не максимальне покарання, бо стаття передбачала також довічне позбавлення волі.

Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.