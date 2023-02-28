Внаслідок аварії водій Fiat отримав травми та був госпіталізований

У понеділок ввечері, 27 лютого, у Розвадові, що на Стрийщині, сталося аварія, у якій постраждав 59-річний водій Fiat. Чоловіка із травмами різного ступеня важкості госпіталізували, повідомили у поліції наступного дня після ДТП.

Аварія сталася близько 19:10. За даними слідства, зіткнулись автомобілі Fiat Uno, яким керував 59-річний мешканець Стрийського району та Volkswagen Passat, за кермом якого був 30-річний мешканець Сумщини. Внаслідок зіткнення водій Fiat отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

За даними патрульних, один із водіїв виїхав на зустрічну смугу руху. Хто саме – не уточнюють. «Один із учасників не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу», – повідомили патрульні.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху. Винуватцеві аварії загрожує три роки обмеження волі з конфіскацією посвідчення водія.