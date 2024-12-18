Зимовий благодійний аукціон

Напередодні Різдва представники бізнесу, фешн-індустрії, музиканти, спортсмени, меценати – усі, кому небайдуже майбутнє України, зібрались у Львові, аби долучитись до ініціативи Міли Магдій та Благодійного фонду родини Квятковських за підтримки АЗОВ.ONE для збору коштів на нагальні потреби воїнів 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Від імені побратимів цього вечора на аукціон з лотами спеціально завітали азовці Богдан «Тавр» Кротевич, Ілля «Гендальф» Самойленко, Сергій Тодосан.

Серед гостей у заході взяли участь Дарія Білодід, Іван Фролов, Олег Скрипка, Pianoboy, гурт «Карта світу», брати Гадюкіни, Іван Navi та прима Вікторія Зварич.

Спільними зусиллями за підсумками аукціону вдалось зібрати 5 мільйонів гривень.

«Серед лотів були представлені унікальні артефакти від військових «Азову», олімпійських чемпіонів та від представників фешн-індустрії. Зібрані кошти буде скеровано на лікування та реабілітацію важкопоранених військових «Азову», – говорить співорганізатор аукціону Андрій Квятковський, президент Благодійного фонду родини Квятковських. – Наша команда щиро дякує партнерам, друзям, усім, хто підтримував та розділив з нами цей важливий вечір».

Довідка

Благодійний фонд родини Квятковських був заснований 2 лютого 2022 року Андрієм і Анастасією Квятковськими і мав на меті допомагати юним українцям розвиватись у напрямках спорту та освіти. Однак з 24 лютого 2022 року вся діяльність Фонду була спрямована на допомогу військовим та мирним громадянам, які постраждали внаслідок воєнних дій.