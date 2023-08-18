ВАЗ-2109 з'їхав з проїзної частини у кювет і перекинувся

У селищі Володимирець на Рівненщині сталась смертельна аварія, внаслідок якої загинув 60-річний водій. Також у ДТП постраждали двоє його пасажирів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 17:00 у четвер, 17 серпня, на вулиці Князів Чорторийських у селищі Володимирець.

«60-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, уродженець Донеччини, який проживав у селищі Володимирець, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет із подальшим перекиданням. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Також постраждали ще двоє пасажирів: 59-річна уродженка Донецької області, яка є родичкою загиблого, та 66-річний житель села Лозки Вараського району. Обох потерпілих доправили до травматологічного відділення місцевої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).