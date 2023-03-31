Тіло власника знайшли в одній з кімнат

У четвер, 30 березня, у селі Погар на Стрийщині сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку. В результаті загинув 62-річний власник особняка, повідомила прес-служба ДСНС.

Як повідомили рятувальники, полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями будинку, тож на момент прибуття пожежного підрозділу частина будинку та дах вже були охоплені вогнем. Водночас була загроза, що вогонь перекинеться на сусідній житловий будинок.

Після того як пожежі вдалося загасити, в одній з кімнат рятувальники виявили тіло власника будинку, 1962 року народження. Пожежа майже повністю знищила й будинок, а саме – дах, перекриття, вікна та стіни.

Обставини та причина виникнення займання встановлюють правоохоронці.