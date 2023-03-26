Будинок на Кульпарківській, де сталася пожежа

У суботу, 25 березня, у львівській багатоповерхівці сталася пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати з будинку 80 мешканців, повідомили у прес-службі ДСНС наступного дня після пожежі.

Близько 15:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вул. Кульпарківській, 135. Очевидці повідомили, що з квартири на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку йде сильний дим.

«На момент прибуття надзвичайників до місця події з квартири вибивався дим. Також сходова клітина була заповнена димом. Аби гарантувати безпеку людям, рятувальники допомогли вийти на свіже повітря 80 мешканцям будинку», – повідомила прес-служба ДСНС.

За 15 хвилин рятувальникам вдалося загасити пожежу. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.