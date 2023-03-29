Горів триквартирний житловий будинок у селі Стрілки на Самбірщині

У середу, 29 березня, у гірському селі Стрілки на Львівщині горів дерев’яний житловий будинок. У результаті загинув 56-річний власник однієї з квартир.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася у середу під ранок близько 4:00 у селі Стрілки Самбірського району. Загорівся дерев'яний одноповерховий триквартирний житловий будинок з мансардою.

На момент прибуття вогнеборців покрівля будинку вже була охоплена вогнем. Під час гасіння пожежі поблизу сходової клітки на мансарді рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився 56-річний власник однієї з квартир будинку.

Пожежу гасили 14 пожежників та три одиниці спецтехніки понад три години. У результаті вогонь знищив покрівлю будинку, перекриття, речі домашнього вжитку та стіни. Причини займання встановлюють фахівці.