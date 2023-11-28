У селищі Оржів на Рівненщині 65-річний чоловік на підприємстві впав у басейн з гарячою водою. Потерпілого з 72% опіків шкіри доправили у медзаклад.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, до правоохоронців в понеділок, 27 листопада, звернулись медики, які доправили чоловіка в медзаклад.

«Слідчі встановили, що 65-річний чоловік з власної необережності впав у басейн з гарячою водою. Його доправили в опікове відділення з 72% опіків тіла», – повідомила прес-офіцерка Юлія Мозоль.

Вона додала, що чоловік був офіційно працевлаштований. Він мешканець Рівного. Водночас, на якому саме підприємстві у Оржеві він працював, наразі не уточнюють.

За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – три роки обмеження волі.