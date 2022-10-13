Інцидент трапився під час збирання грибів у лісі на Жидачівщині

У середу, 12 жовтня, на Львівщині 66-річну жінку госпіталізували до лікарні після укусу змії. Інцидент трапився, коли жінка збирала гриби у лісі.

За даними ДСНС Львівщини, 12 жовтня під час збирання грибів у лісі змія вкусила в руку 66-річну мешканку села Протеси Стрийського району. Увечері цього дня постраждалу госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Її стан розцінюють як задовільний.

Надзвичайники закликають мешканців області бути обережними та уважними, перебуваючи у лісі чи на природі.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів», – застерігають в ДСНС.

Потрібно бути уважними в місцях, де можна зустріти плазунів – висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.