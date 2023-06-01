Маршрутка збила чоловіка на вулиці Кулика-Гудачека у Рівному

У Рівному 67-річний чоловік загинув внаслідок наїзду маршрутки. Наразі невідомо, хто саме спричинив ДТП – пішохід чи водій. Деталі ДТП з'ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 17:20 у середу, 31 травня, на вулиці Кулика-Гудачека у Рівному.

«Поліцейські попередньо з’ясували, що під колеса маршрутки, якою керував 48-річний рівнянин, потрапив чоловік. Від отриманих травм 67-річний житель обласного центру помер у кареті «швидкої» по дорозі в лікарню», – йдеться у повідомленні.

Водій маршрутки пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння: згідно з результатами, чоловік був тверезий. Хто спричинив ДТП, з'ясують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Додамо, що санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.