Під вагою снігу у Стрийському парку зламалася гілка і травмувала перехожу

У понеділок, 13 грудня, у Стрийському парку у Львові через падіння гілки з дерева постраждала 67-річна львів’янка, яка гуляла з собакою. Постраждалу госпіталізували в лікарню.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився вранці близько 8:45. У парку з дерева впала велика гілляка та травмувала 67-річну львів’янку, яка проходила повз.

Жінку госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Попередній діагноз – забій поперекового відділу хребта.