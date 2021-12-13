67-річну львів’янку госпіталізували після падіння гілки у Стрийському парку
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Під вагою снігу у Стрийському парку зламалася гілка і травмувала перехожу
У понеділок, 13 грудня, у Стрийському парку у Львові через падіння гілки з дерева постраждала 67-річна львів’янка, яка гуляла з собакою. Постраждалу госпіталізували в лікарню.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився вранці близько 8:45. У парку з дерева впала велика гілляка та травмувала 67-річну львів’янку, яка проходила повз.
Жінку госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Попередній діагноз – забій поперекового відділу хребта.
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