На місці трагедії правоохоронці вилучили кухонні ножі

У неділю, 6 вересня, у селі Рокитне Яворівського району на Львівщині 68-річний чоловік вбив 68-річну дружину, після чого наклав на себе руки, завдавши удар ножем у серце.

Як повідомили в поліції Львівщини, 68-річний місцевий мешканець завдав кількох ударів ножем своїй дружині, спричинивши їй смертельні травми, після чого вчинив самогубство, вдаривши себе ножем у серце.

«Тіла батьків без ознак життя виявила їх донька, яка й повідомила про подію на спецлінію 102», – розповіли в поліції.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. За даними ZAXID.NET, трагедія сталася у селі Рокитне Івано-Франківської громади.

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