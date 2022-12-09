Дерево впало на чоловіка на вулиці Новий Світ у Тернополі

У Тернополі внаслідок падіння дерева загинув 69-річний чоловік. Відомо, що нещасний випадок стався тоді, коли чоловік займався зрізанням дерева. Від важких травм потерпілий помер на місці.

Інцидент стався у четвер, 8 грудня, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини. До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що на вулиці Новий Світ внаслідок нещасного випадку загинув чоловік.

«У ході перевірки стало відомо, що потерпілий близько 10:00 займався зрізкою дерева на прибудинковій території. В якийсь момент дерево впало на тернополянина, 1953 року народження. Чоловік отримав травми несумісні із життям», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».