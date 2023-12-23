Також 24 прикордонники отримали державні нагороди

У суботу, 23 грудня, 73 прикордонників отримали ключі від квартир у Львові та в передмісті. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Серед тих, хто отримав квартирити, – 48 учасників бойових дій. Також квартири отримали п’ять сімей загиблих на фронті військових. Серед них, як повідомив Ігор Клименко, сім'ї Героїв України Романа Гаха та Ігоря Дашка.

44-річний підполковник з Самбора Ігор Дашко загинув в Маріуполі 9 квітня 2022 року. Він підірвав себе гранатою, щоб зупинити російських окупантів, які намагались захопити радіостанцію в Маріуполі. Йому присвоїли звання Героя України посмертно.

Окрім того, міністр та голова ДПСУ Сергій Дейнеко вручили 24 прикордонникам державні нагороди, зокрема, ордени Богдана Хмельницького та «За мужність».