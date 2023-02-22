Євгеній Денисюк пояснив, що «вік та стан здоров'я вже не дозволяють йому ефективно виконувати обов'язки»

Мер Костополя Євгеній Денисюк офіційно повідомив, що йде з посади. У зверненні до містян він пояснив, що вирішив скласти повноваження через поважний вік і стан здоров'я, які «не дозволяють йому ефективно виконувати обов'язки». Зазначимо, що Євгенію Денисюку вже 74 роки, на посаді мера 30-тисячного містечка Костопіль він перебував з 1998 року.

Судячи з заяви Євгенія Денисюка, опубліковану на сторінці міськради, документ він написав ще 17 лютого. Втім, відомо про це стало лише в середу, 22 лютого, коли міськрада опублікувала офіційне звернення мера до мешканців міста.

«Настав час, коли я вирішив піти на заслужений відпочинок! Вік та стан здоров’я вже не дозволяють мені так само ефективно та завзято виконувати обов’язки. Офіційно заявляю, що написав заяву на звільнення. Це було тверде та виважене рішення», – йдеться у зверненні.

Євгеній Денисюк також зазначив, що наразі його обов'язки виконуватиме секретар міськради Давид Дідух, як це передбачено законом.

Нагадаємо, Євгеній Денисюк перебував на посаді костопільського міського голови впродовж 25 років. На виборах він перемагав шість разів. Щоправда, під час останньої каденції депутати піднімали питання щодо дострокової відставки мера, оскільки робота в міськраді не була продуктивною через постійні непорозуміння та конфлікти між різними групами депутатів. Сам Євгеній Денисюк скаржився у коментарі ZAXID.NET, що через ці непорозуміння його робота «перетворилась на каторгу».