Тернополянка вночі віддала незнайомцю тисячі готівкою

Тернополянка віддала шахраям майже 340 тис. гривень за видуману операцію онука, який попав у жахливе ДТП. До 80-річної жінки вночі подзвонили шахраї і розповіли популярну видуману історію про те, що треба терміново заплатити за операцію родича, в іншому разі він помре. Тернополянка зрозуміла, що її ошукали лише після того, як віддала гроші незнайомцеві.

До 80-річної тернополянки подзвонив невідомий чоловік, який представився медичним працівником. Чоловік телефоном розповів, що онук жінки потрапив у жахливу дорожню аварію, і що він зараз перебуває в реанімації і необхідно терміново провести операцію. Однак без коштів лікарі її не зроблять. Жінка повірила шахраєві погодилася передати всі свої заощадження.

«Тернополянка погодилася на пропозицію телефонного афериста передати кошти. За якийсь до неї приїхав незнайомий чоловік. Йому жінка віддала 3000 євро, 4000 американських доларів та 68 000 гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Що її обманули, 80-річна жінка зрозуміла, коли пізніше зателефонувала родичам і поцікавилася здоров'ям онука. Близькі сказали жінці, що ніхто з них в аварію не потрапляв і тим більше не проводив лягав на операції в медустанови.

Тернополянка звернулася за допомогою до поліцейських. За фактом шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Людей, які обманули 80-річну пенсіонерку, розшукують.