з 15 листопада Верховну Раду закрили для невакцинованих

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти Covid-19. Про це повідомляє «Укрінформ».

Стефанчук також зазначив, що станом на 15 листопада коронавірусне захворювання мають шестеро народних депутатів та понад 20 працівників Апарату ВРУ.

«Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів – зараз ще інформація збирається – але станом на зараз: Апарат – 93% вакцинованих, народні депутати – 83% мають ось таке посвідчення про вакцинацію. Але інформація ще уточнюється», – розповів він.

Спікер ВРУ також пояснив, що депутатам, у яких вже перевірили наявність сертифікату, видадуть тимчасові посвідчення, «щоб не створювати черги біля входу». Працівники УДО не перевіряють у таких депутатів наявність ковід-сертифікатів.

Нагадаємо, що відсьогодні, 15 листопада, у будівлю парламенту почали пускати тільки з Covid-сертифікатом чи негативним тестом. Народні депутати, їхні помічники, працівники Апарату парламенту, журналісти мають отримати перепустку, якщо вони вакциновані однією або двома дозами вакцини від коронавірусу. Без наявності перепустки відвідувачів у приміщення парламенту допускають за наявності ковід-сертифікату, негативних ПЛР-тесту, експрес-тесту, зроблених не пізніше, ніж за 72 години, або довідки про одужання від Covid-19. Працівники Управління державної охорони на входах до парламенту перевіряють необхідні документи.