Водій мікроавтобуса збив хлопчика, який переходив проїзну частину

На Хмельниччині у ДТП важко травмувався восьмирічний хлопчик. Дитину, яка переходила дорогу, збив водій мікроавтобуса. Як повідомили ZAXID.NET в Старокостянтинівській лікарні, дитина отримала черепно-мозкову травму і перебуває без свідомості.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 13:50 у четвер, 24 серпня, на вулиці Центральній в селі Ладиги Староостропільської громади (орієнтовно за 20 км від Старокостянтинова).

«31-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 313, допустив наїзд на 8-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину, ведучи велосипед», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії дитина отримала важкі травми і була госпіталізована до реанімаційного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. У коментарі ZAXID.NET в медзакладі повідомили, що сьогодні, 25 серпня, його переводять у Хмельницьку міську дитячу лікарню.

Правоохоронці затримали водія. Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.