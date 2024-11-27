Водночас адміністрація Байдена вважає, що Україна може оптимізувати свої нинішні сили, більш агресивно поводячись із дезертирами

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил через перегляд мобілізаційного законодавства. Пропозиція США передбачає зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років, повідомило у середу, 27 листопада, АР із посиланням на представника адміністрації Байдена.

За даними співрозмовника агентства, адміністрація Демократичної партії, яка йде у відставку в січні 2025 року, просить зниження в Україні віку мобілізації. Наразі граничний вік становить 25 років – адміністрація Байдена пропонує знизити його до 18 років.

Американський чиновник заявив, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй потрібні додаткові війська для боротьби. На думку Білого Дому, Україна має достатньо озброєння, проте стикається із недостатньою кількістю військ, яку потрібно різко збільшити.

Посадовець додав, що, «на думку українців», необхідно мобілізувати приблизно 160 тис. військових, імовірно, цитуючи слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Нагадаємо, 29 жовтня той заявив, що в Україні планують мобілізувати 160 тис. осіб, що дозволить доукомплектувати військові частини до 85%.

Зазначимо, згодом на ці слова відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що «здивувався» повідомленню Литвиненка. Втім, тоді ж президент висловив думку, що закон про мобілізацію можна коригувати, якщо його не підтримує суспільство, зокрема, військовослужбовці.

АР із посиланням на анонімних європейських чиновників повідомило, що Володимир Зеленський також чув занепокоєння західних партнерів щодо того, що Україна має проблеми із кількістю військ. За словами американського чиновника, адміністрація вважає, що Україна також може оптимізувати свої нинішні сили, більш агресивно поводячись із дезертирами та ухилянтами.