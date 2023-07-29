Президент ПАР Сиріл Рамафоса виступає під час Другого економіко-гуманітарного форуму «Росія-Африка» 28 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі, Росія

Лідери країн Африки наполягають на відновленні повноцінної дії Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла Росія. Про це заявив голова комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат під час саміту Африка-Росія, який завершився у Санкт-Петербурзі, повідомила агенція Reuters.

«Перебої у постачанні енергії та зерна мусять негайно припинитися. Зернова угода мусить бути відновлена на благо всіх народів світу, зокрема африканців», – сказав Махамат.

Він наголосив, що «ця війна мусить припинитися». «І це може трапитися лише на ґрунті справедливості й логіки», – зазначив очільник Африканського союзу.

Його слова підтримав також президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. «Ми вважаємо, що маємо право закликати до миру, чинний конфлікт негативно впливає і на нас», – наголосив він.

Як зазначає Reuters, хоча лідери африканських країн не критикували Росію, їхні виступи на другий день саміту були узгодженішими та рішучішими за ті, які вони озвучували дотепер.

У червні агенція Reuters повідомляла, що країни Африки розробили свій мирний план, який передбачає низку можливих дій для завершення або послаблення війни. Він передбачає відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення ордера на арешт Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, і послаблення санкцій. . Однак Путін прийняв цей план прохолодно. Зокрема, він знову звинуватив у війні Україну та країни Заходу.