Агентство нацбезпеки США видалило багаторічні дані розвідки

Дані видалені в результаті масштабної чистки місця для нової інформації

Агентство нацбезпеки США (АНБ) видалило дані, перехоплені під час стеження за громадянами під час президентства Джорджа Буша-молодшого. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, інформація зберігалася за рішенням суду 2007 року. Тоді президент США, після теракту 11 вересня 2001 року, наказав вести прослуховування міжнародних сполучень. Дані мали зберігатися для судових процесів.

Однак агентство повідомило, що всі дані між 2001 і 2007 роками були видалені. Більш того, були стерті резервні копії записів в 2009, 2011 і 2016 роках.

«АНБ щиро шкодує, що не змогло попередити видалення даних. Вище керівництво АНБ повністю усвідомлює свою невдачу і Агентство намагається прийняти швидкі заходи реагування на втрату цих даних», – заявила заступник директора Агентства, відома як «Елізабет Б».

За словами іншого представника АНБ, дані видалені в результаті масштабної чистки місця для нової інформації.

Перевірка даних вказала на те, що вони не призначалися для видалення. Втрата даних і порушення, таким чином, постанови суду, може призвести до кримінальних звинувачень.

Останню перевірку проводили в 2014 році, тоді співробітник АНБ запевняв суд, що дані перебували у безпеці.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє спецслужбам прослуховувати розмови і збирати інформацію на будь-яку людину, за винятком американців.