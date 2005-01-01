Агрогосподарство екс-депутата облради на Волині потруїло інсектицидом бджіл місцевих пасічників

Частині пасічників вже відшкодували збитки

СуспільствоКатерина Чурилова, 16 червня3130

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Агрогосподарство екс-депутата облради на Волині потруїло інсектицидом бджіл місцевих пасічників
фото ілюстративне
Через обробку полів отрутохімікатами загинуло понад 400 вуликів

У Ковельському районі Волині агрогосподарство, котре належить колишньому депутатові обласної ради, обробляло свої лани інсектицидами, внаслідок чого у місцевих бджолярів масово загинули бджоли, пише «Волинь24».

Власником господарства, через діяльність загинули бджоли, є колишній голова райдержадміністрації, колишній регіонал та екс-депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх.

Наразі його компанія добровільно відшкодувала збитки 12-м з 17-ти пасічників.

Рекламна листівка Івана Смітюха на виборах до ВРУ, фото «Волинь24»

У Держпродспоживслужбі з’ясували, що бджоли на пасіках загинули внаслідок обробки посівів ріпаку препаратами інсектицидної дії з діючою речовиною лямбда-цигалотрин. Причиною загибелі бджіл стало порушення норм чинного законодавства при обробці посівів ріпаку препаратами.

На території агрогосподарства Смітюха під час проведення слідчих дій поліція виявила інсектицид «Престо», до складу якого входить компонент лямбда-цигалотрин.

Масовий мор пчіл стався наприкінці травня у восьми селах Ковельського району, загалом загинуло понад 400 вуликів.

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