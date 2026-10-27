Суд підтвердив, що Академія незаконно припинила виплати

Франківський районний суд Львова зобов’язав Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виплатити своєму колишньому працівнику 297,1 тис. грн – середній заробіток, який йому перестали виплачувати після мобілізації. Про це йдеться у рішенні суду за 23 жовтня.

Чоловік працював в Академії з 2019 року, а з 2020 року був старшим науковим співробітником. У лютому 2022 року його мобілізували. На той час за мобілізованими працівниками зберігали робоче місце та середню зарплату. Однак у липні 2022 року Академія припинила виплачувати військовому середній заробіток. У березні 2025 року чоловік звільнився, а наступного місяця попросив академію виплатити йому гроші за весь період, за який він їх не отримував, проте в академії йому відмовили.

Після цього чоловік звернувся до суду. Спочатку він вимагав виплатити йому майже 547 тис. грн за період із липня 2022 року до березня 2025 року. Суд погодився, що Академія незаконно припинила виплати, але лише за частину цього періоду, адже в липні 2022 року змінили законодавство і мобілізованими працівниками перестали зберігати середню зарплату. Однак для науково-педагогічних працівників до 23 грудня 2023 року діяло окреме правило, яке дозволяло й надалі отримувати середню зарплатню.

Тому суддя Ігор Чорний визнав незаконним припинення виплат за період із 19 липня 2022 року до 23 грудня 2023 року. За цей час Академія має виплатити військовому понад 297 тис. грн. Рішення можна оскаржити в апеляції.

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