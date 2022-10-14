Водій заправляє автомобіль на АЗС TotalEnergies у Парижі, Франція, 14 жовтня 2022

На французького енергетичного гіганта TotalEnergies подали скаргу до прокуратури за співучасть у воєнних злочинах Росії в Україні. Автори скарги стверджують, що компанія нібито причетна до заправки російських літаків, які скидали бомби на українські мирні міста, пише France 24.

Дві неурядові організації – французька Darwin Climax Coalition і українська Razom We Stand – подали скаргу на TotalEnergies національному прокурору по боротьбі з тероризмом, який розслідує звинувачення у воєнних злочинах. Компанію звинуватили у співучасті у воєнних злочинах за те, що вона нібито допомагала заправляти російські літаки, які бомбили Україну. Автори скарги звинуватили TotalEnergies в експлуатації газового родовища, яке використовувалось для виробництва палива, яким заправляли російські літаки під час бомбардувань в Україні, зокрема, під час удару 16 березня 2022 року по маріупольському драмтеатру, де ховалися мирні жителі. Нагадаємо, внаслідок цього авіаудару загинули орієнтовно 600 людей. На думку активістів, компанія «сприяла забезпеченню російського уряду засобами, необхідними для вчинення воєнних злочинів».

У своїй заяві для газети Le Monde TotalEnergies відкинула звинувачення, назвавши їх «обурливими й наклепницькими».

TotalEnergies донедавна володіла 49% акцій компанії «Тернефтегаз», яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі на півночі Росії. Інші 51% належали російській компанії «Новатек», у якій французька фірма володіє прямою часткою в 19,4%.

У розслідуванні, яке в серпні 2022 року провела лондонська неурядов організацією Global Witness, йшлося про те, що газовий конденсат з Термокарстового родовища компанії Total перевозився по всій Росії для переробки, а потім вирушав як авіаційне паливо на бази ВПС Росії поблизу України. Серед них були бази російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

«Міжнародні експерти й українська влада звинувачують пілотів цих військових літаків у невибіркових бомбардуваннях цивільних районів, включаючи удар по Чернігову 3 березня, внаслідок якого, за повідомленнями, загинули 47 мирних жителів», – йшлося в розслідуванні Global Witness.

Після його публікації TotalEnergies повідомила, що 18 липня продала 49% акцій «Тернефтегазу» компанії «Новатек».

У заяві для Le Monde, спростовуючи звинувачення, TotalEnergies додала, що нестабільні конденсати, які ввробляє «Тернефтегаз», були експортовані за кордон і тому не могли бути використані російською армією як паливо для літаків.