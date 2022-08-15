Благодійна акція від АЛЛО

Напередодні шкільного сезону АЛЛО проводить грандіозний розпродаж товарів для дітей, шкільного приладдя, гаджетів та всього, що необхідне для відмінного навчання – як в офлайн, так і онлайн-форматі. Але не для всіх українських дітей 1 вересня цього року буде традиційним поверненням до школи, адже через війну чимало родин втратили або покинули свої домівки.

За даними міжнародної організації UNICEF, в Україні зараз 3 млн. внутрішньо переміщених дітей, їх кількість дедалі зростатиме. Ці діти потребують різного роду допомоги: медичної, психологічної, гуманітарної.

Благодійна акція від АЛЛО

Тому компанія АЛЛО влаштовує благодійну акцію: з 12 серпня до 5 вересня 2022 року 5% з кожної покупки будь-якого товару в мобільному застосунку АЛЛО будуть спрямовані на допомогу дітям, яких торкнулася війна. Зібрані кошти компанія АЛЛО направить благодійним фондам «Голоси дітей» та «Мама+Я», які підтримують дітей та допомагають їм впоратися з ключовими потребами та проблемами. Фонди надаватимуть психологічну допомогу українським дітям, у яких є в цьому потреба, а також проводитимуть свята та творчі заняття для покращення психологічного та емоційного стану.

«Війна не обійшла нікого, і особливо вразила дітей. Безпосередньо чи опосередковано всі українські діти зазнали психологічних травм через події. Це можна побачити у тому, які вони малюють малюнки, в які ігри грають – дитинство перестало бути кольоровим і легким. Порушено права дітей на освіту, відпочинок, медичну допомогу, свободу пересування та життя. Ми, разом із клієнтами АЛЛО та з партнерами, благодійними фондами, спробуємо допомогти дітям та повернути почуття дитинства. Впевнений, що відрахування 5% від продажу товарів, які були замовлені через мобільний застосунок, дозволять допомогти тисячам українських дітей, які постраждали внаслідок війни», – зазначає Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Так, клієнти АЛЛО, збираючи своїх дітей до школи, замовляючи товари в мобільному застосунку АЛЛО, можуть підтримати й тих дітей, яким необхідна допомога саме зараз. Адже не існує маленької допомоги, і 5% здатні зробити велику справу.

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