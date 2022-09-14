Компанія АЛЛО виділяє 5 мільйонів гривень на благодійність

Національний маркетплейс АЛЛО виділяє 5 мільйонів гривень на психологічну допомогу дітям, які постраждали від воєнних дій в Україні. Це стало можливим за результатами акції «Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя», а саме завдяки відрахуванням 5% на благодійність з кожної покупки в мобільному застосунку АЛЛО та грандіозному розпродажу шкільного приладдя у серпні-вересні.

Рюкзак Mi Casual Daypack – найпопулярніший товар в застосунку АЛЛО

Благодійна акція з відрахунку 5% за покупки в додатку АЛЛО тривала з 12 серпня до 5 вересня 2022 року. За цей час до неї долучилися десятки тисяч українців, які робили онлайн-покупки через смартфон. Як і зазвичай, у застосунку покупки робили переважно чоловіки (75% проти 25% жінок), причому їхня частка навіть зросла на 1 п. п. під час акції. Найактивніше напередодні шкільного сезону робили покупки клієнти віком 32 – 35 та 36 – 39 років (19,3% та 16,1% відповідно).

Серед товарів, які придбали клієнти АЛЛО у період акції, здебільшого товари для дистанційного навчання: міські рюкзаки, фітнес-браслети, повербанки та зарядні пристрої, Wi-Fi роутери, планшети, навушники. Найпопулярнішим товаром, що був куплений у цей час через застосунок АЛЛО, став рюкзак Mi Casual Daypack чорного кольору.

Тисячі дітей отримають психологічну допомогу

5 мільйонів гривень компанія АЛЛО направить благодійним фондам «МАМА плюс Я» та «Голоси дітей», що організують сеанси психологічної терапії, групові заняття з арттерапії та з психологами, свята та розважальні події для дітей-переселенців і постраждалих від воєнних дій, батьки яких звертаються до фондів. Ці активності відбудуться вже восени, що покращить стан та настрій тисяч дітей.

«Діти – майбутнє нашої країни, тому допомога їм є одним із напрямків нашої соціальної місії, і під час війни також. Компанія АЛЛО не залишилися осторонь того, що тисячі дітей пережили бомбардування, сидячи в підвалах та сховищах, а три мільйони дітей залишили домівки через війну – змінили свої школи та садки, розлучені з рідними та друзями, а отже, втратили нормальне дитинство. Радий, що хоча й попит на товари Back to school впав, завдяки активності наших клієнтів ми виділили потрібні кошти. Далі наші партнери втілять корисні проєкти з надання психологічної підтримки дітям, які, впевнений, зроблять дитинство цих дітей кольоровішим», – підкреслив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Акція «Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя» вже не перша активність для допомоги українським дітям від АЛЛО. Так, цього року за результатами новорічної акції, а також в рамках благодійного радіомарафону, компанія передала 1,3 мільйона гривень на допомогу онкохворим дітям. Наразі АЛЛО оперативно реагує на запити від військових та волонтерів та продовжує благодійну діяльність.

Що варто знати про АЛЛО та фонди, з якими компанія співпрацює

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України. allo.ua – тицяй що хочеш!

Благодійний фонд «Голоси дітей» відомий з 2015 року. Протягом 7 років фонд надавав допомогу дітям, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в центрі уваги – евакуація сімей, негайне реагування на гуманітарні виклики та професійна психологічна допомога.

Благодійний Фонд «МАМА плюс Я» 15 років допомагає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни фонд допомагає всім дітям, які постраждали від війни, а саме адресна допомога для сімей та дітей, програма «Здоров’я» (закупівля обладнання в медичні заклади/спеціальне харчування тощо), гуманітарна допомога тимчасово окупованим територіям та населеним пунктам, де тривають активні бойові дії, та проєкт «Повертаємо вкрадене війною дитинство українським дітям».