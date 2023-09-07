У Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити «реалістичну можливість» прориву решти ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно. Про це в інтерв’ю The Economist розповів директор аналітичного відділу Розвідувального управління Пентагону (DIA) Трент Мол, інформує «Європейська правда».

Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

«Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс... насправді досить значний», – розповів він.

За його словами, DIA стежитиме за ознаками того, що Росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

Мол визнав, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко Україні буде пробити її за допомогою бронетехніки. Попри заяви ЗСУ про те, що 80% зусиль Росії було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони, Мол застеріг, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії. За його словами, вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.

Мол також розповів, що нещодавні успіхи України є «значними» і дають її силам «реалістичну можливість» – якщо говорити мовою розвідки, то з ймовірністю 40-50% – прорвати решту російських рубежів до кінця року. Водночас він попередив, що обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це «дуже складним».

Навіть за відсутності прориву цього року в DIA вважають, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву у 2024 році.

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу