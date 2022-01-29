Між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України наростає напруженість через розбіжності щодо ймовірності подальшого російського вторгнення. Про це з посиланням на свої джерела повідомив американський телеканал CNN, а також Politico з посиланням на видання Puck і NatSec Daily, пише в суботу, 29 січня.

«Джерела повідомили CNN, що між [президентом України Володимиром] Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких ідеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну», – йдеться в публікації.

Як пишуть журналісти, Україну непокоїть, що її використовують як пішака в геополітичній драмі між Сполученими Штатами та Росією. Незважаючи на те, що Білий дім прагне надати Києву максимальну підтримку, в тому числі за рахунок постачання військової техніки та нового фінансування, деякі офіційні особи приватно кажуть, що уряд Зеленського зустрічає підтримку без особливої подяки, йдеться у тексті.

«Києву були б набагато вигіднішими активні стримуючі заходи, такі як негайні санкції проти “Північного потоку”, ніж наполегливі усні попередження про неминучу війну протягом останніх кількох місяців, які не дають жодного стримування, а фактично ненавмисно негативно впливають на українську економіку», – сказав CNN один з радників Зеленського.

Тим часом Байден та його радники були роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США, і вважають, що публічні попередження та загрози на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

«У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США?.. Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?» – сказав неназваний чиновник США, звертаючись до української сторони.

Politico з посиланням на два інші видання також повідомляє, що поведінка Зеленського дратує адміністрацію президента США.

«Згідно з трьома джерелами в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, з якими я розмовляла за останні кілька місяців, український президент то дратує, то обурює, то поводиться цілком контрпродуктивно», – пише американське видання Puck.

Цю думку також неодноразово чули журналісти NatSec Daily і телефонна розмова двох президентів, яка відбулася 27 січня, не виправила ситуацію, зазначається у статті.

Як зазначає «Українська правда», 28 січня телеканал CNN повідомляв, спираючись на інформацію від анонімного «українського посадовця високого рівня», що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський 27 січня у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечили цю інформацію.

28 січня президент Володимир Зеленський на прес-конференції для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. Також, за його словами, рівень ескалації поблизу українсько-російського кордону такий самий, як був на початку 2021 року.