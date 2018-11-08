Американський штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу

Раніше Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Вірджинія визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і став 18-м штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин трагедії. Про це повідомляє посольство України в США в Facebook.

«Радянський лідер Йосип Сталін і його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна і тварин в українського народу», - йдеться у прокламації, виданій губернатором штату Ральфом Нортамом.

Нагадаємо, раніше посол України в США Валерій Чалий розповів про атаки російських пранкерів проти визнання Голодомору геноцидом.

4 жовтня Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу. 10 жовтня американський штат Юта офіційно визнав Голодомор геноцидом і оголосив 24 листопада Днем пам'яті жертв цієї трагедії.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом у 18 штатах. Окрім того, в червні губернатор штату Іллінойс проголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору.