Журналіст американського телеканалу NBC приїхав знімати репортаж до тимчасово окупованого Криму через російський Кримський міст, що порушує законодавство України. Про це йдеться у репортажі, який телеканал опублікував 28 лютого. МЗС України вже відреагувало на порушення журналістом законодавства, попередивши про «правові наслідки».

«NBC News приїхали до Криму поїздом з Москви через Керченський міст, який був підірваний стратегічним та символічним ударом по Путіну минулої осені. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова», – йдеться в матеріалі.

У сюжеті NBC News кажуть, що більшість їхніх співрозмовників на півострові почуваються росіянами та вважають Крим частиною РФ. Також журналіст зазначив, що більшість російськомовного населення півострова до окупації Криму Росією була більш промосковською, аніж мешканці інших регіонів України.

Він також навів слова президента України Володимира Зеленського про деокупацію Криму, а ще згадують про заклики ООН повернутись до «міжнародно визнаних кордонів» та звинувачення від Комітету ООН на адресу Росії у позасудових вбивствах, викраденнях, політично вмотивованих переслідуваннях, дискримінації та насильстві в Криму.

«Обʼєктами багатьох із цих порушень прав людини, як стверджується, була мусульманська етнічна меншина – кримські татари, які протягом багатьох років зазнавали утисків і які часто очолювали опозицію до російської влади», – йдеться в сюжеті.

Водночас у сюжеті не згадано про численні випадки репресій, які фіксуються в Криму з 2014 року, зазначає «Європейська правда».

На такий крок журналіста вже відреагувало Міністерство закордонних справ України. Його речник Олег Ніколенко нагадав, що відвідання тимчасово окупованого Криму з території Росії є порушенням законодавства України.

«Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду в Україну. Компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків», – йдеться в його повідомленні.