Мер Львова та мер Тарту під час відеодзвінка

Мер Львова Андрій Садовий обговорив з мером естонського міста Тарту Урмасом Клаасом можливість надання Львову допомоги у мілітарній та медичній галузях. Вони також обговорили можливість навчання в Естонії для українських студентів. Зустріч відбулася онлайн у понеділок, 4 квітня.

Двоє міських голів обговорили ситуацію в Україні. Садовий розповів Клаасу, що у Львові прихистили понад 200 тис. вимушених переселенців. Натомість Клаас сказав, що йому дуже прикро через те, що зараз відбувається в Україні.

«Ми всіляко допомагаємо українцям, які зараз у Тарту. Сьогодні у школах міста навчається 150 українських учнів, ще 70 дітей відвідують дитячі садки», – сказав мер Урмас Клаас.

Міський голова Львова подякував естонському колезі за підтримку. Він зауважив, що дл я України є дуже важливим те, що Естонія разом з Литвою, Латвією та Польщею приймає рішення щодо цілковитої зупинки транспортного сполучення з Росією. «Якщо так станеться – це буде дуже важливо. Бо країна, яка сьогодні вбиває людей, повинна бути повністю ізольована від цивілізованого світу. Ми закликаємо зупиняти всі контакти з Росією та її громадянами», – заявив Андрій Садовий.

Садовий додав, що сьогодні для Львова будь-яка допомога є бажаною. А особливо мілітарна допомога, зокрема і засоби індивідуального самозахисту. Також потрібні ліки, медичне обладнання, автомобілі швидкої допомоги. Оскільки у Львові будуватимуть тимчасове житло для людей зі знищених українських міст, важливою є допомога і в цій сфері.

Натомість, зважаючи на спільного сусіда-агресора, Львів готовий поділитися з Тарту досвідом підготовки міста до надзвичайної ситуації.