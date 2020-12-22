Андрій Садовий склав присягу міського голови 4 грудня, а вже 7 грудня отримав позитивний тест на коронавірус

Міський голова Андрій Садовий одужав від коронавірусу та повернувся до роботи. Про це він повідомив 22 грудня у соцмережах.

«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. (…) Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. (…) На завтра плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер окремо проведемо бюджетну сесію. Все максимально оперативно і відкрито», – написав він на Facebook.

Нагадаємо, Андрій Садовий отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус 7 грудня та відтоді перебував на лікарняному. Відтак сесію міської ради, на якій мали обрати секретаря ради та голів постійних комісій, перенесли на 23 грудня. Як пояснив керівник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський, засідання перенесли, оскільки голосування за секретаря ради має бути таємним. За законом сесії в режимі відеоконференцій не можуть розглядати питання, що передбачають таємне голосування.

Крім того, щоб встигнути прийняти бюджет міста на 2021 рік, ще одне пленарне засідання призначили на наступний день, 24 грудня.

Додамо, що у листопаді на коронавірус перехворіли дружина Андрія Садового та його теща.