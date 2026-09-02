За словами Андрія Садового, історія цієї справи бере початок ще у 1990-х роках

У вівторок, 1 вересня, у Західному апеляційному господарському суді відбулося чергове засідання у справі щодо земельної ділянки площею 0,66 га в центрі Львова, де раніше розташовувався ринок «Добробут». Львівська міська рада вимагає припинити право користування цією землею ТзОВ СП «Галінвест». Представляти інтереси міста разом із юристами міськради на засідання прийшов мер Львова Андрій Садовий. Про це 1 вересня повідомила Львівська міська рада.

Спірна земельна ділянка розташована позаду Оперного театру. У міськраді заявляють, що право власності на неї було оформлене незаконно, зокрема із використанням підроблених документів.

За словами Андрія Садового, історія цієї справи бере початок ще у 1990-х роках. Тоді міська та обласна влада планували, що на цій території збудують готель. Для реалізації цього задуму місто передавало земельні ділянки, а також відселило мешканців із 28 помешкань.

Мер Львова стверджує, що українсько-австрійське підприємство, яке було пов’язане із цією історією, сфальсифікувало документи.

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«Компанія – українсько-австрійське підприємство – фактично сфальшувала всі документи, і зараз у судах розглядаються томи справ. Ці суди тривають роками, а нині ми просимо про справедливість. Якщо подивитися об'єктивно, то є чіткий момент обману громади», – заявив міський голова.

Садовий також сказав, що збитки, завдані громаді Львова, перевищили 500 млн грн.

Під час засідання суд розглядав процесуальні клопотання. Зокрема, міська рада хотіла долучити до справи документи, які отримала в межах кримінального провадження.

У суді Садовий також заявив, що експертиза нібито зафіксувала велику кількість сфальшованих документів, та закликав суд врахувати ці обставини під час розгляду справи.

«Це велика афера, яка має 35 років тяглості, і сьогодні суд розглядає невелику частину цієї справи. Якщо подивитися на глобальність цього питання, то це обман громади Львова. Ми понесли колосальні збитки на сотні мільйонів гривень», – сказав мер.

За його словами, свого часу місто стало учасником товариства, передавало земельні ділянки та відселяло мешканців із квартир. На одній із цих ділянок у центрі Львова мав бути збудований готель. Водночас, як стверджує Садовий, згодом Львівську міську раду, як і обласну раду, виключили з цього товариства.

Наразі Львівська міська рада також має намір, щоб на цій території був громадський простір, доступний для всіх.

Наступне засідання у цій справі призначили на 13 жовтня.

Нагадаємо, що міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут», а згодом на цій площі працював супермаркет «Арсен», який збудували без дозвільних документів від міськради. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Міська рада стверджує, що внаслідок дій «чорних реєстраторів» місто втратило майна на 500 млн грн. Якщо ділянку вдасться повернути, місто планує відновити історичний громадський простір, який був на цій площі на початку ХХ століття.