Андрій Садовий заступився за Петра Порошенка у справі про томос

Мер Львова Андрій Садовий висловився на захист екс-президента Петра Порошенка, щодо якого почали розслідування через отримання Україною томосу і створення Православної церкви України. Під час засідання Львівської міськради 19 червня, Андрій Садовий заявив, що депутати ЛМР мають прийняти звернення щодо цієї справи, засудивши дії правоохоронців.

«Ми як депутати міської ради, незалежно від того, якої ми конфесії, якого віросповідання, ми повинні чітко дати нашу позицію: «Руки геть від томосу!» Це є наша історія, це є той факт, який не можна заперечувати, так само як незалежність нашої держави. І ми звертаємося до керівництва нашої держави, до представників правоохоронних органів зберігати мудрість, толерантність, не піддаватися на провокації і відкидувати всяку нечисть, яка буде пхати руки до томосу», – заявив Андрій Садовий.

За саме звернення депутати будуть голосувати в кінці сьогоднішньої сесії.

Учора, 18 червня, Держбюро розслідувань офіційно підтвердило, що відкрило справу на Петра Порошенка через можливе розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

Згодом стало відомо, що ініціатором нової справи проти Порошенка став колишній мер Харкова і екс-нардеп від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін.

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