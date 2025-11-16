Анонімний благодійник з Нідерландів передав спецпризначенцям ГУР понад 700 рушниць
Також розвідникам передали коліматорні приціли та набої, загальна вартість допомоги склала 350 тис. євро
Спецпідрозділи Головного управління розвідки отримали рушниці та спеціальне спорядження від анонімного благодійника з Нідерландів. Загальна вартість допомоги склала 350 тис. євро. Про це у суботу, 15 листопада, повідомили у телеграм-каналі ГУР.
Допомогу від анонімного благодійника розподілили між шістьма підрозділами активних дій: «Артан», «Арей», KRAKEN, «Шаманбат», міжнародний легіон та центр морських операцій Viking. До пакета допомоги загальною вартістю 350 тис. євро увійшли:
- понад 700 помпових рушниць Hatsan MKA1919 та MAVKA MKA1919;
- 130 коліматорних прицілів Holosun Enclosed HS512C-RD та Holosun Paralow HS403B, які не залежать від зовнішнього освітлення і погодних умов;
- 20 тис. набоїв.
За словами командира підрозділу «Артан» з позивним «Титан», рушниці, які передав благодійник, допоможуть розвідникам протидіяти дронам, що літають на низькій висоті.
«Ця зброя стала дієвим інструментом у боротьбі з загрозами з повітря, особливо в ближньому бою. Попри те, що ім’я доброчинця залишається нерозкритим, ми щиро вдячні за цей жест підтримки. У часи повномасштабної війни проти російської агресії будь-яка цілеспрямована допомога – це прояв солідарності», – наголосив «Титан».
Зазначається, постачання допомоги здійснювалось через військову торгівельну платформу ORKOV.NET. А передача спорядження відбулася за сприяння благодійної організації «Колективна допомога та логістика» та міжнародного фонду Ukraine Aid Operations.