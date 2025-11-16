Спецпризначенці ГУР отримали допомогу від анонімного благодійника з Нідерландів

Спецпідрозділи Головного управління розвідки отримали рушниці та спеціальне спорядження від анонімного благодійника з Нідерландів. Загальна вартість допомоги склала 350 тис. євро. Про це у суботу, 15 листопада, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Допомогу від анонімного благодійника розподілили між шістьма підрозділами активних дій: «Артан», «Арей», KRAKEN, «Шаманбат», міжнародний легіон та центр морських операцій Viking. До пакета допомоги загальною вартістю 350 тис. євро увійшли:

понад 700 помпових рушниць Hatsan MKA1919 та MAVKA MKA1919;

130 коліматорних прицілів Holosun Enclosed HS512C-RD та Holosun Paralow HS403B, які не залежать від зовнішнього освітлення і погодних умов;

20 тис. набоїв.

За словами командира підрозділу «Артан» з позивним «Титан», рушниці, які передав благодійник, допоможуть розвідникам протидіяти дронам, що літають на низькій висоті.

«Ця зброя стала дієвим інструментом у боротьбі з загрозами з повітря, особливо в ближньому бою. Попри те, що ім’я доброчинця залишається нерозкритим, ми щиро вдячні за цей жест підтримки. У часи повномасштабної війни проти російської агресії будь-яка цілеспрямована допомога – це прояв солідарності», – наголосив «Титан».

Зазначається, постачання допомоги здійснювалось через військову торгівельну платформу ORKOV.NET. А передача спорядження відбулася за сприяння благодійної організації «Колективна допомога та логістика» та міжнародного фонду Ukraine Aid Operations.