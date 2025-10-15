Нідерланди виділять новий пакет допомоги на 90 млн євро на виробництво дронів в Україні. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО 15 жовтня, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Брекельманс наголосив, що росіяни ледь не щоденно здійснюють масові повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні. У зв’язку з цим Нідерланди планують забезпечити безперервний потік підтримки Україні.

«Кілька днів тому я оголосив про 200 млн на підтримку протидії БпЛА. Сьогодні я оголошу про ще один пакет підтримки на 90 млн на розвідувальні й ударні дрони, адже ми бачимо, що промисловість України все ще має потенціал для більшого виробництва», – сказав нідерландський міністр.

«Нині Путін відчуває, що він виграє з кожним днем продовження російської агресії в Україні, і ми маємо переконатися, що витрати для Путіна зростають. Це означає стабільний потік допомоги й також довгострокові зобов’язання перед Україною у сфері військової підтримки», – зауважив Рубен Брекельманс.

За його словами, Нідерланди обов’язково підтримають надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, якщо США ухвалять таке рішення.

Нагадаємо, 12 жовтня командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar. До кінця 2025 року запланована передача ще одного такого судна.