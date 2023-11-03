Антикорупційний суд засекретив три з шести жовтневих вироків топ-корупціонерам

Вищий антикорупційний суд протягом жовтня 2023 засекретив половину, а саме 3 із 6 своїх вироків, що стосуються топкорупції. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на реєстр судових рішень.

Як пише видання, мова йде про справи стосовно адвоката Олега Горецького, спільника голови Верховного суду Всеволода Князєва, екс-нардепа та екс-голови Рахункової палати Валерія Пацкана, а також заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Ігоря Кирюшина.

Горецький та Кирюшин при цьому пішли на угоди з прокурором і визнали свою провину.

Усі три вироки засекречені нібито на підстав п. 4 ч. 1 статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень». Однак цей пункт закону передбачає вилучення не повного тексту, а лише тієї інформації, для захисту якої справу слухали в закритому режимі.

При цьому інформація про оголошення вироку Кирюшину взагалі не була оприлюднена ані судом, ані Антикорупційною прокуратурою. Не була опублікована навіть резолютивна частина вироку експосадовцю, в якій має йтись, за якими статтями засудили Кирюшина і яке покарання йому призначили.

Кирюшину інкримінували заволодіння скрапленим газом, що належав «Укрнафті» та «Укргазвидобуванню», за що чоловікові загрожувало до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. У 2020 його екстрадували з Грузії.

У справі Пацкана, обвинуваченого в незаконній компенсації за житло, як раніше повідомляли в «Центрі протидії корупції», ВАКС міг змінити обвинувачення на більш м’яке. Це призвело до звільнення фігуранта від відповідальності за строками давності.

Дізнатись мотивацію такого рішення можна було саме з рішення, яке ВАКС не оприлюднив. Розклад судових засідань свідчить, що на вирок Пацкану подана апеляційна скарга.

Про засудження Горецького за співучасть в хабарі Антикорупційна прокуратура повідомляла публічно. Його звільнили від покарання, при цьому адвокат має заплатити 21 млн грн на Сили оборони. Головуючими суддями у цих трьох справах були Оксана Олійник, Ольга Саландяк і Сергій Мойсак.