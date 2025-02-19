iPhone 16e доступний у чорному та білому матових кольорах

У середу, 19 лютого, компанія Apple офіційно представила свій новий бюджетний смартфон iPhone 16е, який доповнить лінійку iPhone 16.

Як пише The Verge, iPhone 16е оновив дизайн, попрощавшись з кнопкою Home та сенсором Touch ID. Водночас смартфон має виріз для Face ID. 16е є фактично продовженням iPhone SE, заснованому на дизайні iPhone 14 2022 року.

iPhone 16E оснащений 6,06-дюймовим OLED-дисплеєм, тому є майже ідентичний з 6,12-дюймовим iPhone 16. Новий смартфон від Apple приблизно на 0,1 мм вужчий і на 0,7 мм коротший, ніж стандартний iPhone 16.

У моделі 16e є настроювана кнопка Action Button, яка використовується замість перемикача режимів звуку. Попри це, на смартфоні відсутня нова функція керування камерою Camera Control, яка наявна в серії iPhone 16. Також порт Lightning замінено на USB-C, що є вимогою для продажу в країнах ЄС.

Apple називає iPhone 16е найдоступнішим представником сімейства iPhone 16

iPhone 16e має встановлений чипсет A18, ідентичному тому, що і в iPhone 16. Це робить 16E достатньо потужним для підтримки фірмових інструментів ШІ Apple Intelligence.

Раніше Apple підтвердила, що 8 ГБ оперативної пам'яті – це мінімум, необхідний для підтримки Apple Intelligence в серії iPhone 16, тож ймовірно, що 16е також має щонайменше такий обсяг пам’яті. Обсяг сховища телефона становитиме 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.

Новинка має лише одну 48-мегапіксельну задню камеру, що забезпечує двократний зум «оптичної» якості. Apple відзначає підтримку бездротової зарядки та захист від пилу та води на смартфоні.

IPhone 16е також є першим iPhone з 5G-модемом під назвою C1, розробленим самою Apple, а не компанією Qualcomm.

iPhone 16e доступний у чорному та білому матовому кольорах. Клієнти у США зможуть попередньо замовити новий iPhone 16е з 21 лютого за ціною від 599 доларів. Перші поставки нових смартфонів заплановані на 28 лютого. Наразі невідомо, коли iPhone 16e зʼявиться в Україні.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Apple презентувала нову лінійку iPhone 16 зі штучним інтелектом.