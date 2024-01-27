На продукцію Apple можна буде завантажувати додатки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore

Американська корпорація Apple надасть користувачам iPhone можливість завантажувати додатки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore. Послуга буде доступною лише для жителів Європейського Союзу починаючи з березня 2024 року, повідомила прес-служба компанії.

На такий крок американський технологічний гігант пішов через закон ЄС про цифрові ринки, який регулює діяльність найбільших компаній, які забезпечують доступ до пошукових систем і магазинів застосунків. Зміни набудуть чинності з виходом iOS 17.4 та зруйнують багаторічну монополію App Store на ринку поширення програм для iPhone.

Для того, щоб Apple не звинувачували в монополії, компанія розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший. Щойно Apple схвалить маркетплейс, його можна буде встановити на смартфон. Після цього користувач зможе завантажувати будь-які застосунки, зокрема й ті, що порушують правила App Store.

Розробники програм зможуть інтегрувати альтернативні платіжні системи для внутрішніх покупок. Якщо вони оберуть Apple, то їм треба буде сплачувати комісію в розмірі 3% за оброблення платежів.

Зазначимо, що закон про цифрові ринки, який був прийнятий в ЄС, покликаний регулювати діяльність найбільших компаній, що займаються забезпеченням доступу до пошукових систем та магазинів застосунків, аби зробити ринок для великих та малих компаній однаково справедливим. Водночас ЄС звинуватив Apple у монополії, адже компанія обмежує користувачів лише своїм магазином. По суті, компанії з більш ніж 45 млн активними користувачами і капіталізацією понад 75 млн євро повинні робити свої програми сумісними з продуктами конкурентів.

Програми для Android уже можна придбати в різноманітних магазинах. Однак у результаті зловмисне програмне забезпечення набагато частіше зустрічається на пристроях Android, ніж на пристроях Apple, зазначає ВВС.

Як інформував ZAXID.NET, 23 січня стало відомо, що Apple виплатила антимонопольний штраф у розмірі майже 13,5 млн доларів до російського бюджету.