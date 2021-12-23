Давид Арахамія наразі ніяк не прокоментував інформацію ЗМІ

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія використав чартерний літак для робочої поїздки в Миколаїв, який міг оплатити бізнесмен Юрій Калюжний. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Видання опублікувало відео, на якому Арахамія приземляється в аеропорту «Київ» 23 грудня. Чартер, яким голова провладної фракції скористався, за інформацією журналістів оплатив аграрний Калюжний.

Компанія Калюжного є найбільшою за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України з часткою ринку 35%.

відео «Українська правда»

Журналісти звернулися до Арахамії з проханням прокоментувати обставини його польоту до Миколаєва, зокрема, хто оплачував його переліт. На момент публікації нардеп не відповів.

22 грудня за участі Арахамії відбувся форум Миколаївської обласної організації партії «Слуга народу».

Зазначимо, що у 2021 році Арахамію кілька разів викривали на тому, що він користувався чартерним літаком, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Вартість кожного вояжу до Відня становила 24 тис. євро.