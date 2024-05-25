Пробіг щороку організовують співак Арсен Мірзоян і БФ "Запорука"

Благодійний фонд «Запорука» та Арсен Мірзоян запрошують львів’ян та гостей міста на сьомий благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Захід відбудеться 9 червня біля львівської опери.

Під час велопробігу, розповіли ZAXID.NET організатори, вони з учасниками збиратимуть мільйон гривень. Додамо, що торік фонд мав мету зібрати 500 тис. грн і досягнув її. А Львівська міська рада до цієї суми ще додала 500 тис. грн.

За зібрані на велопробігу гроші у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі створять маніпуляційний кабінет з можливістю хірургічного втручання, у якому будуть робити якісну діагностику та процедури для стабілізації стану дітей.

Купити квиток на подію, гроші за який підуть на благодійність, можна за посиланням. Ціна – 150-300 грн. Під час події на локації велопробігу працюватиме ярмарок.

«Запорука» – благодійний фонд з багаторічним досвідом у сфері охорони здоров’я, заснований у 2008 році. У Львові фонд опікується ЗУСДМЦ, а також будинком будинком для вимушених переселенців у селі неслухів. Окрім того, фонд «Запорука» у Львові відкрив будинок, де онкохворі маленькі пацієнти львівських лікарень можуть жити разом з родинами.